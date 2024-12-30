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«Надо помнить — играли с сильной командой». Новичок «Авангарда» — о проигрыше «Металлургу»

«Надо помнить — играли с сильной командой». Новичок «Авангарда» — о проигрыше «Металлургу»
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Джованни Фьоре, нападающий «Авангарда», прокомментировал результата матча с «Металлургом», в котором омская команда уступила магнитогорцам 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Якупов) – 25:19 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов) – 45:27 (5x4)     1:2 Петунин (Пресс) – 57:47 (5x5)    

«Думаю, что матч получился хорошим с нашей стороны. Мы бились, боролись до конца. Понятно, что результат не устраивает, но нужно помнить, что мы играли с сильным соперником и старались. Удаления? Это игра. Иногда что-то может повернуться в твою сторону, иногда – в сторону противника. Сегодня вот дисциплина нас подвела», — сказал Фьоре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Фьоре выступал за «Адмирал» с сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 32 матча и набрал 17 (2+15) очков. Ранее форвард играл в чемпионате Германии и несколько сезонов провёл в АХЛ. Также на его счету одна игра за «Анахайм» в НХЛ.

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