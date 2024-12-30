«Надо помнить — играли с сильной командой». Новичок «Авангарда» — о проигрыше «Металлургу»

Джованни Фьоре, нападающий «Авангарда», прокомментировал результата матча с «Металлургом», в котором омская команда уступила магнитогорцам 1:2.
«Думаю, что матч получился хорошим с нашей стороны. Мы бились, боролись до конца. Понятно, что результат не устраивает, но нужно помнить, что мы играли с сильным соперником и старались. Удаления? Это игра. Иногда что-то может повернуться в твою сторону, иногда – в сторону противника. Сегодня вот дисциплина нас подвела», — сказал Фьоре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Фьоре выступал за «Адмирал» с сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 32 матча и набрал 17 (2+15) очков. Ранее форвард играл в чемпионате Германии и несколько сезонов провёл в АХЛ. Также на его счету одна игра за «Анахайм» в НХЛ.
- 30 декабря 2024
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