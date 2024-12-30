«Не хочу винить ребят за то, что они старались». Ги Буше — об удалениях у «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об удалениях омской команды в матче с «Металлургом».

«Удаления в третьем периоде? Не хотел бы кого-то винить по персоналиям, в одном случае там был игровой эпизод, правильная задумка, но исполнение подкачало. Под давлением соперника такое случается. Понятно, что хочется избегать удалений, но мы здорово действовали в меньшинстве. У нас были возможности забивать больше голов, могли делать результат раньше, но инициатива всё-таки перешла к сопернику, и они воспользовались моментами. Не хотел бы винить ребят за то, что они старались, выкладывались, но где-то допустили ошибки», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.