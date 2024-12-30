«Не хочу винить ребят за то, что они старались». Ги Буше — об удалениях у «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об удалениях омской команды в матче с «Металлургом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Якупов) – 25:19 (5x5) 1:1 Михайлис (Зернов) – 45:27 (5x4) 1:2 Петунин (Пресс) – 57:47 (5x5)
«Удаления в третьем периоде? Не хотел бы кого-то винить по персоналиям, в одном случае там был игровой эпизод, правильная задумка, но исполнение подкачало. Под давлением соперника такое случается. Понятно, что хочется избегать удалений, но мы здорово действовали в меньшинстве. У нас были возможности забивать больше голов, могли делать результат раньше, но инициатива всё-таки перешла к сопернику, и они воспользовались моментами. Не хотел бы винить ребят за то, что они старались, выкладывались, но где-то допустили ошибки», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
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