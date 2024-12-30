Гол Аймурзина на последней минуте принёс «Северстали» победу над «Ак Барсом»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Северсталь» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

В составе «Ак Барса» забили Дмитрий Кателевский, Дмитрий Яшкин. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов и Данил Аймурзин, оформивший дубль.

Вплоть до 59-й минуты встречи счёт был 2:2, форвард «Северстали» Аймурзин смог забить за 17 секунд до конца основного времени.

В последних семи встречах череповецкая команда потерпела поражение только один раз, проиграв «Салавату Юлаеву». Ранее «Ак Барс» всухую обыграл «Трактор».