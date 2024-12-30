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Ак Барс — Северсталь, результат матча 30 декабря 2024 года, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

Гол Аймурзина на последней минуте принёс «Северстали» победу над «Ак Барсом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Северсталь» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Кателевский (Лямкин, Коршков) – 09:21 (5x5)     1:1 Абросимов (Котляревский) – 32:01 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Петан) – 43:53 (5x5)     2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 46:41 (5x4)     2:3 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 59:43 (5x5)    

В составе «Ак Барса» забили Дмитрий Кателевский, Дмитрий Яшкин. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов и Данил Аймурзин, оформивший дубль.

Вплоть до 59-й минуты встречи счёт был 2:2, форвард «Северстали» Аймурзин смог забить за 17 секунд до конца основного времени.

В последних семи встречах череповецкая команда потерпела поражение только один раз, проиграв «Салавату Юлаеву». Ранее «Ак Барс» всухую обыграл «Трактор».

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