«Трактор» одержал крупную победу над «Нефтехимиком» в гостях

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Трактор» одержал победу со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1).

За «Трактор» забили Максим Шабанов, Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов, Семён Дер-Аргучинцев, Владимир Ткачёв, Матвей Гуськов. В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров и Михаил Пашнин.

Для нижнекамской команды это пятое поражение подряд. «Трактор» ранее проиграл дважды — «Автомобилисту» (1:3) и «Ак Барсу» (0:4).