«Трактор» одержал крупную победу над «Нефтехимиком» в гостях
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Трактор» одержал победу со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 6
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Ткачёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Петров (Леонтьев, Крощинский) – 05:26 (5x5) 1:2 Кэмпфер (Кравцов, Кадейкин) – 15:36 (5x4) 1:3 Дронов (Шабанов, Телегин) – 26:34 (5x5) 1:4 Дер-Аргучинцев (Кадейкин, Гуськов) – 29:11 (5x5) 1:5 Ткачёв (Шабанов, Блажиевский) – 32:06 (5x5) 2:5 Пашнин – 46:36 (5x5) 2:6 Гуськов (Кравцов) – 52:07 (5x5)
За «Трактор» забили Максим Шабанов, Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов, Семён Дер-Аргучинцев, Владимир Ткачёв, Матвей Гуськов. В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров и Михаил Пашнин.
Для нижнекамской команды это пятое поражение подряд. «Трактор» ранее проиграл дважды — «Автомобилисту» (1:3) и «Ак Барсу» (0:4).
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