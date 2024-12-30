«Значит, мы необычная команда. Чемпионы». Разин — о нереализованном большинстве «5 на 3»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о нереализованном большинстве в формате «5 на 3». «Авангард» уступил магнитогорцам со счётом 1:2.

«После нереализованного большинства «5 на 3» ничего не говорил. Да, обычно это вдохновляет соперника. Но, значит, мы необычная команда. Чемпионы. Смолин сыграл сегодня потому, что сезон длинный, на одного вратаря ложится большая нагрузка. Мы хотим распределить силы равномерно, чтобы Набоков не насытился хоккеем, к плей-офф подошёл в хорошей форме. Наш бэкап Смолин сегодня тоже показал, что он может играть уверенно», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.