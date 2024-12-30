Главный тренер «Лады» оценил победный матч с «Автомобилистом»

Павел Зубов, и. о. главного тренера «Лады», прокомментировал победу над «Автомобилистом» по буллитам со счётом 3:2.

— Хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, особенно наших преданных тольяттинских болельщиков, для них эта победа – хорошее подспорье, а нашей команде пожелаю движения вперёд. Много эмоций отдали в Омске – видимо, они тоже, раз сегодня проиграли. Хорошо, что пошла командная работа, командная игра. Рады за Саню Трушкова, держал команду в игре, надо ему продолжать в таком же духе, кто только не клюнул его после прошлой игры. Будет парень прогрессировать, всё будет нормально.

— Как удалось сыграть дисциплинированно после безумной игры в Омске?

— Ничего сложного. Там не было как в мультике «Шайбу, шайбу», не бегали туда-сюда, не было выходов «два в ноль», «один в ноль». Из-под нас забивали простые моменты, это да, но разрыва не было, мы хорошо играли в атаке, хорошо переходили из обороны в атаку. Сегодня соперник играл плотнее, возникли определённые трудности, но много потратили эмоций, повторюсь.

— Не показалось, что в атаке заигрались перед второй шайбой «Автомобилиста»?

— Да, я сказал ребятам об этом. Была обрезка в зоне атаки, пошла контратака, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.