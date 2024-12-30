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Главный тренер «Лады» оценил победный матч с «Автомобилистом»

Главный тренер «Лады» оценил победный матч с «Автомобилистом»
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Павел Зубов, и. о. главного тренера «Лады», прокомментировал победу над «Автомобилистом» по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Б
Лада
Тольятти
1:0 Кизимов (Бывальцев, Шаров) – 04:52 (5x5)     1:1 Моисеев (Черников, Кугрышев) – 29:03 (5x5)     1:2 Юртайкин (Сёмин, Михайлов) – 36:54 (5x5)     2:2 Мэйсек (Шаров, Зборовский) – 55:57 (5x5)     2:3 Кугрышев – 65:00    

— Хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, особенно наших преданных тольяттинских болельщиков, для них эта победа – хорошее подспорье, а нашей команде пожелаю движения вперёд. Много эмоций отдали в Омске – видимо, они тоже, раз сегодня проиграли. Хорошо, что пошла командная работа, командная игра. Рады за Саню Трушкова, держал команду в игре, надо ему продолжать в таком же духе, кто только не клюнул его после прошлой игры. Будет парень прогрессировать, всё будет нормально.

— Как удалось сыграть дисциплинированно после безумной игры в Омске?
— Ничего сложного. Там не было как в мультике «Шайбу, шайбу», не бегали туда-сюда, не было выходов «два в ноль», «один в ноль». Из-под нас забивали простые моменты, это да, но разрыва не было, мы хорошо играли в атаке, хорошо переходили из обороны в атаку. Сегодня соперник играл плотнее, возникли определённые трудности, но много потратили эмоций, повторюсь.

— Не показалось, что в атаке заигрались перед второй шайбой «Автомобилиста»?
— Да, я сказал ребятам об этом. Была обрезка в зоне атаки, пошла контратака, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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