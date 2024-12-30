Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение от «Лады»

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», высказался о поражении от «Лады» со счётом 2:3 в серии буллитов.

— Хорошее начало, забили гол и повели. Команда неплохо взаимодействовала в зоне атаки, создавала моменты, но лишние передачи – можно было развить успех броском. Во втором периоде соперник наказал нас за ошибки, были шансы забить, но вратарь соперника сыграл здорово. В третьем периоде перешли на три звена, перекроили сочетания, забили гол. На буллитах поменяли сочетания, но из девяти буллитов в двух играх ни одного не забили. Поговорим с ребятами: может, дело в психологии, на тренировках больше попробуем отрабатывать буллиты.

— Плохо стали играть вторые периоды. Это случайность или закономерность?

— Мы шли на втором месте по вторым периодам, зато по первым периодам отставали. Подтянули этот компонент, поговорили с ребятами. Сегодня на ровном месте индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам, не скажу, что это какая-то тенденция.

— После матча со «Спартаком» команда лишь дважды забила более двух раз за игру. Есть ли проблемы не только с реализацией, но и с генерацией моментов?

— Если вы посмотрите на статистику бросков, сколько там их было… Сегодня 37 бросков, не скажу, что есть проблема. Где-то надо проще сыграть, закрыть вратаря, такие голы сегодня нужны были. Были моменты и три в одного, и два в одного, будем работать над этим компонентом, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.