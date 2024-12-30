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В «Автомобилисте» рассказали о причинах подписания контракта с Дицем

В «Автомобилисте» рассказали о причинах подписания контракта с Дицем
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Максим Рябков, директор «Автомобилиста», прокомментировал подписание Даррена Дица.

«Был запрос от тренеров на праворукого защитника. У нас не было понимания, сможет ли вернуться Эберт в этом сезоне, необходим был защитник, нацеленный на атаку. У Даррена была сложная ситуация: в ноябре он не катался, был лишён ледовой подготовки, сложно было ему сыграть с листа. Сейчас он набирает форму, в «минуса» глубоко не уходит. Мы считали, что нам нужен атакующий защитник, хотелось бы больше активности от игроков защиты, здесь мы рассчитываем на Дица», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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