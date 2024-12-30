Главный тренер «Северстали» назвал Аймурзина лидером своей команды

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом», а также высказался об игре нападающего Данила Аймурзина.

«Сегодня для нас был очень тяжёлый матч. Первый период прошёл полностью под диктовку соперника, у нас не получалось взять под контроль шайбу. Мы не могли показать свою игру. Но во втором периоде изменили ситуацию на льду за счёт командных действий и таким образом одержали победу.

Игра Аймурзина? Данил – наш лидер, и сегодняшний матч – показатель того, как он играет», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.