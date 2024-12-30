Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» назвал Аймурзина лидером своей команды

Главный тренер «Северстали» назвал Аймурзина лидером своей команды
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом», а также высказался об игре нападающего Данила Аймурзина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Кателевский (Лямкин, Коршков) – 09:21 (5x5)     1:1 Абросимов (Котляревский) – 32:01 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Петан) – 43:53 (5x5)     2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 46:41 (5x4)     2:3 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 59:43 (5x5)    

«Сегодня для нас был очень тяжёлый матч. Первый период прошёл полностью под диктовку соперника, у нас не получалось взять под контроль шайбу. Мы не могли показать свою игру. Но во втором периоде изменили ситуацию на льду за счёт командных действий и таким образом одержали победу.

Игра Аймурзина? Данил – наш лидер, и сегодняшний матч – показатель того, как он играет», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гол Аймурзина на последней минуте принёс «Северстали» победу над «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android