Директор «Автомобилиста»: есть небольшое отставание в графике строительства «УГМК-Арены»

Максим Рябков, директор «Автомобилиста», рассказал, на каком этапе сейчас строительство «УГМК-Арены».

«Сегодня было большое совещание, большой обход по арене. Назначено руководство арены в плане эксплуатации, они сейчас проводят тщательную оценку и высчитывают вероятность, уложимся мы в график или нет. Небольшое отставание от первоначальных планов по объективным причинам имеется. Январь будет показывать, удаётся ли оставаться в графике или нет. Дирекция полностью анализирует ситуацию по арене, идёт сверка всех графиков, всех часов», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, ранее была информация, что «Автомобилист» переедет в новый спорткомплекс не ранее марта 2025-го.