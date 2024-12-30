Гатиятулин — о поражении «Северстали»: не хватает концентрации — отсюда потеря инициативы

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Северстали» 2:3.
«Прошлый матч в Череповце сложился для нас не очень удачно. Наделали много ошибок, при подготовке к этой игре учитывали этот опыт. По большей части удалось донести до ребят, как нужно сыграть, но сегодня реализация была слабая. В третьем периоде было тяжелее. Мы понимали, что и во втором они добавят, смотрели видео. До этого правильно играли, ничего не давали создавать сопернику, потом немного неправильно продолжили, и соперник перехватил инициативу. Над игровой дисциплиной надо поработать, когда выполняли установку – не давали ничего создать.
Когда игра получается, нужно, чтобы то же самое было и во втором периоде, и в третьем. Возможно, где-то концентрации не хватает, отсюда потеря инициативы, где-то удаётся вернуть игру. Итоги года будем подводить по окончании сезона», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 30 декабря 2024
-
20:30
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:49
-
19:46
-
19:36
-
19:28
-
19:13
-
19:09
-
19:05
-
18:52
-
18:35
-
18:19
-
18:11
-
17:52
-
17:42
-
17:23
-
17:15
-
16:42
-
16:17
-
15:55
-
15:45
-
15:28
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
12:58
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30