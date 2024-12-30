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Гатиятулин — о поражении «Северстали»: не хватает концентрации — отсюда потеря инициативы

Гатиятулин — о поражении «Северстали»: не хватает концентрации — отсюда потеря инициативы
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Северстали» 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Кателевский (Лямкин, Коршков) – 09:21 (5x5)     1:1 Абросимов (Котляревский) – 32:01 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Петан) – 43:53 (5x5)     2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 46:41 (5x4)     2:3 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 59:43 (5x5)    

«Прошлый матч в Череповце сложился для нас не очень удачно. Наделали много ошибок, при подготовке к этой игре учитывали этот опыт. По большей части удалось донести до ребят, как нужно сыграть, но сегодня реализация была слабая. В третьем периоде было тяжелее. Мы понимали, что и во втором они добавят, смотрели видео. До этого правильно играли, ничего не давали создавать сопернику, потом немного неправильно продолжили, и соперник перехватил инициативу. Над игровой дисциплиной надо поработать, когда выполняли установку – не давали ничего создать.

Когда игра получается, нужно, чтобы то же самое было и во втором периоде, и в третьем. Возможно, где-то концентрации не хватает, отсюда потеря инициативы, где-то удаётся вернуть игру. Итоги года будем подводить по окончании сезона», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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