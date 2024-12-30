Директор «Автомобилиста» объяснил, почему клуб расстался с Лайпсиком

Максим Рябков, директор «Автомобилиста», рассказал, почему было принято решение расторгнуть контракт с Бренданом Лайпсиком.

«Лайпсик – игрок с российским паспортом, неплохим послужным списком, как в НХЛ, так и в России, он представлял для нас интерес. Условием и его, и агента был двухлетний контракт. Навели справки о состоянии его здоровья, о прочих аспектах, приняли решение, что подпишем контракт. Повторюсь: расстаться пришлось ради высвобождения пространства под потолком зарплат. Мы можем найти хоккеистов, способных играть на позиции и на уровне Лайпсика, за счёт внутренних резервов. Игра и статистика это подтверждают», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.