Тренер «Северстали» Козырев подтвердил интерес «Ак Барса» к Дыбленко
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после победы над «Ак Барсом» прокомментировал информацию об интересе казанцев к защитнику «Северстали» Ярославу Дыбленко.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Кателевский (Лямкин, Коршков) – 09:21 (5x5) 1:1 Абросимов (Котляревский) – 32:01 (5x5) 2:1 Яшкин (Семёнов, Петан) – 43:53 (5x5) 2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 46:41 (5x4) 2:3 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 59:43 (5x5)
«Ярослав Дыбленко – ведущий наш игрок, и многие команды перед дедлайном интересовались им. Но он нам дорог и показывает ту игру, которую должен показывать», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
На счету Дыбленко пять очков после 29 встреч в текущем сезоне. Коэффициент полезности защитника «+8».
В последних семи встречах череповецкая команда потерпела поражение только один раз, проиграв «Салавату Юлаеву». Ранее «Ак Барс» всухую обыграл «Трактор».
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