Тренер «Северстали» Козырев подтвердил интерес «Ак Барса» к Дыбленко

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после победы над «Ак Барсом» прокомментировал информацию об интересе казанцев к защитнику «Северстали» Ярославу Дыбленко.

«Ярослав Дыбленко – ведущий наш игрок, и многие команды перед дедлайном интересовались им. Но он нам дорог и показывает ту игру, которую должен показывать», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На счету Дыбленко пять очков после 29 встреч в текущем сезоне. Коэффициент полезности защитника «+8».

В последних семи встречах череповецкая команда потерпела поражение только один раз, проиграв «Салавату Юлаеву». Ранее «Ак Барс» всухую обыграл «Трактор».