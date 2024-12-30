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Тренер «Северстали» Козырев подтвердил интерес «Ак Барса» к Дыбленко

Тренер «Северстали» Козырев подтвердил интерес «Ак Барса» к Дыбленко
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после победы над «Ак Барсом» прокомментировал информацию об интересе казанцев к защитнику «Северстали» Ярославу Дыбленко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Кателевский (Лямкин, Коршков) – 09:21 (5x5)     1:1 Абросимов (Котляревский) – 32:01 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Петан) – 43:53 (5x5)     2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 46:41 (5x4)     2:3 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 59:43 (5x5)    

«Ярослав Дыбленко – ведущий наш игрок, и многие команды перед дедлайном интересовались им. Но он нам дорог и показывает ту игру, которую должен показывать», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На счету Дыбленко пять очков после 29 встреч в текущем сезоне. Коэффициент полезности защитника «+8».

В последних семи встречах череповецкая команда потерпела поражение только один раз, проиграв «Салавату Юлаеву». Ранее «Ак Барс» всухую обыграл «Трактор».

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