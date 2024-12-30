В КХЛ сообщили и переносе матча «Динамо» Минск — «Куньлунь»
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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили о переносе матча между командами «Динамо» Минск и «Куньлунь Ред Стар» с 20 ноября на 3 марта 2025 года. Причины переноса не сообщаются.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас минская команда находится на седьмом месте Западной конференции КХЛ. У «Динамо» 49 очков после 40 матчей. «Куньлунь» располагается там же на 10-й строчке, у команды 36 очков после 40 игр.
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