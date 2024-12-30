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Фальковский — о поражении «Северстали»: не хватило реализации

Фальковский — о поражении «Северстали»: не хватило реализации
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Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский высказался о поражении от «Северстали» со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Кателевский (Лямкин, Коршков) – 09:21 (5x5)     1:1 Абросимов (Котляревский) – 32:01 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Петан) – 43:53 (5x5)     2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 46:41 (5x4)     2:3 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 59:43 (5x5)    

«Хорошая игра была, быстрая. Играли против хорошей команды, быстрой, техничной. Где-то не хватило… От этого и результат. Не хватило реализации, не реализовали свои моменты, а соперник свои реализовал.

По здоровью всё хорошо. Много бросал, когда есть возможность – почему бы не бросить. Подключался, надеялся, что шайба отскочит, получился бы голевой момент. Немного не получилось. Ничего страшного, в следующий раз получится», – сказал Фальковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

27 декабря Фальковский был обменян на Дмитрия Юдина. Это случилось прямо перед вылетом СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Уже на следующий день, 28 декабря, Фальковский дебютировал за «Ак Барс» и сделал голевой пас в матче с «Трактором» (4:0).

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