Фальковский — о поражении «Северстали»: не хватило реализации

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский высказался о поражении от «Северстали» со счётом 2:3.

«Хорошая игра была, быстрая. Играли против хорошей команды, быстрой, техничной. Где-то не хватило… От этого и результат. Не хватило реализации, не реализовали свои моменты, а соперник свои реализовал.

По здоровью всё хорошо. Много бросал, когда есть возможность – почему бы не бросить. Подключался, надеялся, что шайба отскочит, получился бы голевой момент. Немного не получилось. Ничего страшного, в следующий раз получится», – сказал Фальковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

27 декабря Фальковский был обменян на Дмитрия Юдина. Это случилось прямо перед вылетом СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Уже на следующий день, 28 декабря, Фальковский дебютировал за «Ак Барс» и сделал голевой пас в матче с «Трактором» (4:0).