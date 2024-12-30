Форвард «Автомобилиста» Валк выбыл до конца сезона из-за травмы

Максим Рябков, директор «Автомобилиста», рассказал о состоянии нападающего команды Кёртиса Валка.

«К сожалению, Кёртис Валк закончил сезон. Мы старались это сохранять в тайне: в Череповце, когда играли «6 на 5», он получил повреждение того же колена, что и в матче с «Барысом» в ноябре. После этого стало понятно, что без операции невозможно двигаться дальше. И московские, и немецкие специалисты оценили сроки восстановления в четыре-шесть месяцев. Умышленно не анонсировали потерю Валка, иначе усложнились бы переговоры и с клубами, и с игроками, если бы было понимание, что у нас жёсткая необходимость и жёсткий цейтнот», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.