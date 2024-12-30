Фальковский сравнил систему игры СКА и «Ак Барса»
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Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский, который перешёл недавно из СКА в казанский клуб, сравнил систему игры двух команд. Казанская команда уступила «Северстали» со счётом 2:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Кателевский (Лямкин, Коршков) – 09:21 (5x5) 1:1 Абросимов (Котляревский) – 32:01 (5x5) 2:1 Яшкин (Семёнов, Петан) – 43:53 (5x5) 2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 46:41 (5x4) 2:3 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 59:43 (5x5)
«Здорово влился в команду, всё хорошо. «Ак Барс» как система отличается от СКА, разумеется. Две разные команды, две разные системы игры. Мало что схожего на самом деле. Но меня всё устраивает, всё супер», – сказал Фальковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
27 декабря Фальковский был обменян на Дмитрия Юдина. Это случилось прямо перед вылетом СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Уже на следующий день, 28 декабря, Фальковский дебютировал за «Ак Барс» и сделал голевой пас в матче с «Трактором» (4:0).
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