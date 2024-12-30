Фальковский сравнил систему игры СКА и «Ак Барса»

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский, который перешёл недавно из СКА в казанский клуб, сравнил систему игры двух команд. Казанская команда уступила «Северстали» со счётом 2:3.

«Здорово влился в команду, всё хорошо. «Ак Барс» как система отличается от СКА, разумеется. Две разные команды, две разные системы игры. Мало что схожего на самом деле. Но меня всё устраивает, всё супер», – сказал Фальковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

27 декабря Фальковский был обменян на Дмитрия Юдина. Это случилось прямо перед вылетом СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Уже на следующий день, 28 декабря, Фальковский дебютировал за «Ак Барс» и сделал голевой пас в матче с «Трактором» (4:0).