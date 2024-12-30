Канада проиграла «Штраубинг Тайгерс» в матче 1/2 финала Кубка Шпенглера
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Завершился матч Кубка Шпенглера. В рамках 1/2 финала встретились сборная Канады и «Штраубинг Тайгерс». Встреча прошла на стадионе «Айсштадион Давос» в Давосе (Швейцария). Со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) победу одержала команда «Штраубинг Тайгерс» из Штраубинг.
Кубок Шпенглера . 1/2 финала
30 декабря 2024, понедельник. 17:10 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Штраубинг Тайгерс
Штраубинг
0:1 Лейер (Коннолли, Сан-Дени) – 03:58 (5x4) 1:1 Карр (Уайт, Джурис) – 08:49 (5x5) 2:1 Карр (Хазен, Хёфенмайер) – 25:57 (5x4) 2:2 Липон (Коннолли, Леонхардт) – 31:48 (5x5) 2:3 Самански (Липон, Коннолли) – 49:04 (5x5) 2:4 Фляйшер (Хеде) – 58:12 (en)
В составе Канады забил Даниэль Карр, оформивший дубль. В составе «Штраубинг Тайгерс» заброшенными шайбами отметились Тейлор Лейер, Джей Си Липон, Джош Самански, Тим Фляйшер.
Команда из Штраубинга стала первым финалистом Кубка Шпенглера, второй финалист определится в матче между командами «Фрибур-Готтерон» и «Давос».
Финальная встреча состоится 31 декабря.
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