Канада проиграла «Штраубинг Тайгерс» в матче 1/2 финала Кубка Шпенглера

Завершился матч Кубка Шпенглера. В рамках 1/2 финала встретились сборная Канады и «Штраубинг Тайгерс». Встреча прошла на стадионе «Айсштадион Давос» в Давосе (Швейцария). Со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) победу одержала команда «Штраубинг Тайгерс» из Штраубинг.

В составе Канады забил Даниэль Карр, оформивший дубль. В составе «Штраубинг Тайгерс» заброшенными шайбами отметились Тейлор Лейер, Джей Си Липон, Джош Самански, Тим Фляйшер.

Команда из Штраубинга стала первым финалистом Кубка Шпенглера, второй финалист определится в матче между командами «Фрибур-Готтерон» и «Давос».

Финальная встреча состоится 31 декабря.