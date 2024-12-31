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Андрей Назаров подвёл главные хоккейные итоги уходящего года

Андрей Назаров подвёл главные хоккейные итоги уходящего года
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Известный тренер Андрей Назаров подвёл итоги 2024 года в хоккее.

«2024 год в хоккее получился богатым на различные события. На родину вернулся нападающий Евгений Кузнецов, сборная России выиграла международный турнир Кубок Перового канала, Александр Овечкин восстановился после травмы и снова начал забрасывать великолепные шайбы. Регулярный чемпионат КХЛ тоже радует своей результативностью и интересными матчами. Видно, что лига не стоит на месте, а развивается и двигается вперёд.

Уходящий год мы запомним ярким, но продуктивным. Как говорит наш национальный лидер: мы все верим в бога, а бог — с нами. Мир стал многополярным, мы все объединились и стали большой, единой семьёй. У нас свой путь, который мы обязательно пройдём плечом к плечу. Всех с наступающим Новым годом! Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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