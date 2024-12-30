Капитан «Торонто» Мэттьюс пропустит пятый матч подряд

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустит пятый матч подряд в связи с обострившейся травмой. Об этом сообщает Sportsnet.

21 декабря он получил повреждение верхней части тела в матче с «Баффало Сэйбрз». После этого он уже пропустил четыре матча «Торонто» и не сможет сыграть и в пятом, который состоится 31 декабря с «Нью-Йорк Айлендерс». Форвард уже начал выходить на лёд для тренировок, но пока не готов полностью вернуться в игру.

В этом сезоне форвард набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах чемпионата.

«Мэйпл Лифс» находятся на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды в активе 46 очков в 37 играх.