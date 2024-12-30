Нападающий «Питтсбург Пингвинз» выдвинут на драфт отказов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ессе Пульюярви выдвинут на драфт отказов.

Финский нападающий в текущем сезоне провёл 21 матч и заработал восемь очков. Он дебютировал в «Эдмонтоне» в 2016 году и провёл там шесть сезонов. В сезоне-2022/2023 он провёл и в «Эдмонтоне», и в «Каролине», набрав в общей сложности 16 (5+11) очков в 75 матчах.

В декабре 2023 года пробный контракт с финном, который в тот момент был свободным агентом, заключил «Питтсбург», однако за всё время, проведённое в американской команде он смог набрать в общей сложности 12 очков за 44 матча.

Сейчас «Питтсбург» находится на девятом месте в турнирной таблице Востока.