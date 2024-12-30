Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» выдвинут на драфт отказов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» выдвинут на драфт отказов
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ессе Пульюярви выдвинут на драфт отказов.

Финский нападающий в текущем сезоне провёл 21 матч и заработал восемь очков. Он дебютировал в «Эдмонтоне» в 2016 году и провёл там шесть сезонов. В сезоне-2022/2023 он провёл и в «Эдмонтоне», и в «Каролине», набрав в общей сложности 16 (5+11) очков в 75 матчах.

В декабре 2023 года пробный контракт с финном, который в тот момент был свободным агентом, заключил «Питтсбург», однако за всё время, проведённое в американской команде он смог набрать в общей сложности 12 очков за 44 матча.

Сейчас «Питтсбург» находится на девятом месте в турнирной таблице Востока.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android