Нападающий «Питтсбург Пингвинз» выдвинут на драфт отказов
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ессе Пульюярви выдвинут на драфт отказов.
Финский нападающий в текущем сезоне провёл 21 матч и заработал восемь очков. Он дебютировал в «Эдмонтоне» в 2016 году и провёл там шесть сезонов. В сезоне-2022/2023 он провёл и в «Эдмонтоне», и в «Каролине», набрав в общей сложности 16 (5+11) очков в 75 матчах.
В декабре 2023 года пробный контракт с финном, который в тот момент был свободным агентом, заключил «Питтсбург», однако за всё время, проведённое в американской команде он смог набрать в общей сложности 12 очков за 44 матча.
Сейчас «Питтсбург» находится на девятом месте в турнирной таблице Востока.
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