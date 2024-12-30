Мичков оштрафован на максимальную сумму за агрессивное поведение в игре с «Лос-Анджелесом»
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Российский хоккеист Матвей Мичков, нападающий «Филадельфии Флайерз», оштрафован на максимально допустимую сумму $ 2473,96. Об этом сообщает департамент безопасности игроков НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фиала (Лаферрье, Дано) – 05:14 1:1 Фёрстер (Йорк, Санхайм) – 08:17 1:2 Лотон (Мичков, Фрост) – 14:09 2:2 Кемпе (Кларк, Тюркотт) – 16:54 2:3 Мичков (Лотон, Ристолайнен) – 31:03 2:4 Фараби (Хэтэуэй, Пилинг) – 33:42 3:4 Фёгеле – 35:04 4:4 Копитар (Байфилд, Муврар) – 46:44 5:4 Копитар (Кемпе) – 48:55 (pp)
Причиной санкции стало агрессивное поведение россиянина по отношению к сопернику — Куинтону Байфилду, нападающему «Лос-Анджелес Кингз», в матче 29 декабря. «Филадельфия» в этой встрече уступила «Лос-Анджелесу» со счётом 4:5.
Во время игры Мичков столкнулся с Байфилдом и в результате перепалки ударил игрока пером клюшки по шлему.
В этом же матче Матвей прервал серию игр без набранных результативных очков. Ему удалось забросить шайбу и отдать голевой пас.
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