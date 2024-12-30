Мичков оштрафован на максимальную сумму за агрессивное поведение в игре с «Лос-Анджелесом»

Российский хоккеист Матвей Мичков, нападающий «Филадельфии Флайерз», оштрафован на максимально допустимую сумму $ 2473,96. Об этом сообщает департамент безопасности игроков НХЛ.

Причиной санкции стало агрессивное поведение россиянина по отношению к сопернику — Куинтону Байфилду, нападающему «Лос-Анджелес Кингз», в матче 29 декабря. «Филадельфия» в этой встрече уступила «Лос-Анджелесу» со счётом 4:5.

Во время игры Мичков столкнулся с Байфилдом и в результате перепалки ударил игрока пером клюшки по шлему.

В этом же матче Матвей прервал серию игр без набранных результативных очков. Ему удалось забросить шайбу и отдать голевой пас.