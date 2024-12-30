Казахстан отыгрался с 0:3, но упустил победу над Словакией в овертайме матча МЧМ-2025

Завершился матч в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025 по хоккею. В нём встретились сборные Словакии и Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 1:0) в овертайме победу одержала сборная Словакии.

В составе словацкой сборной заброшенными шайбами отметились Далибор Дворски и Юрай Пекарчик, оформившие дубли, и Максим Штрбак. За Казахстан забили Артур Гросс, Ассанали Саркенов, Давлат Нуркенов, Кирилл Ляпунов.

Вплоть до 20-й минуты матча хоккеисты Казахстана не могли забросить ни одной шайбы, в то время как сборная Словакии уже трижды успешно атаковала. В начале второго периода размочить счёт удалось Артуру Гроссу. В третьем периоде хоккеисты сборной Казахстана сравняли счёт (4:4). Однако выиграть им всё же не удалось — на третьей минуте дополнительного времени гол забил Максим Штрбак.