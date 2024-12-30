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Казахстан отыгрался с 0:3, но упустил победу над Словакией в овертайме матча МЧМ-2025

Казахстан отыгрался с 0:3, но упустил победу над Словакией в овертайме матча МЧМ-2025
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Завершился матч в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025 по хоккею. В нём встретились сборные Словакии и Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 1:0) в овертайме победу одержала сборная Словакии.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 21:00 МСК
Словакия U20
Окончен
5 : 4
ОТ
Казахстан U20
1:0 Дворски (Енчко) – 08:07 (5x5)     2:0 Дворски (Пекарчик, Радивоевич) – 13:19 (5x5)     3:0 Пекарчик (Дворски, Штрбак) – 19:51 (5x4)     3:1 Гросс – 22:02 (5x5)     4:1 Пекарчик (Дворски, Енчко) – 32:36 (5x5)     4:2 Саркенов (Алибек, Решетько) – 36:14 (5x5)     4:3 Нуркенов – 56:37 (4x5)     4:4 Ляпунов – 59:31 (4x5)     5:4 Штрбак (Пекарчик, Побежал) – 62:55 (3x3)    

В составе словацкой сборной заброшенными шайбами отметились Далибор Дворски и Юрай Пекарчик, оформившие дубли, и Максим Штрбак. За Казахстан забили Артур Гросс, Ассанали Саркенов, Давлат Нуркенов, Кирилл Ляпунов.

Вплоть до 20-й минуты матча хоккеисты Казахстана не могли забросить ни одной шайбы, в то время как сборная Словакии уже трижды успешно атаковала. В начале второго периода размочить счёт удалось Артуру Гроссу. В третьем периоде хоккеисты сборной Казахстана сравняли счёт (4:4). Однако выиграть им всё же не удалось — на третьей минуте дополнительного времени гол забил Максим Штрбак.

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