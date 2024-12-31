Яромир Ягр иронично высказался о четырёх выбитых зубах

Чешский хоккеист Яромир Ягр поделился фотографией без четырёх зубов и иронично подписал её.

«Бог всегда найдёт способ сделать так, чтобы я не толстел», — написал легендарный хоккеист на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Яромира Ягра

Сейчас чех продолжает свою профессиональную карьеру (37-й сезон) в чешской Экстралиге.

Напомним, Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включён в Зал славы международного хоккея.