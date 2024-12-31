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В «Спартаке» объяснили цель приобретения голкипера Артёма Загидулина

В «Спартаке» объяснили цель приобретения голкипера Артёма Загидулина
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал, из каких соображений исходили в клубе при приобретении голкипера Артёма Загидулина.

«У нас была задача сделать некую такую рокировку вратарской линии, у нас это получилось сделать.

Почему Загидулин? На рынке в определённый момент оказалось несколько вратарей, мы сели с тренерским штабом, тренером вратарей, расставили приоритеты, и у нас Загидулин на данный момент являлся приоритетным вратарём на роль сменщика Николаева. Мы хотели этой рокировкой сделать такой некий баланс вратарской линии в том числе, потому что уже было такое распределение, что есть основной вратарь, есть вратарь, который должен составлять конкуренцию. Мы довольны тем, что смогли приобрести Загидулина перед дедлайном», — сказал Беляев в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Загидулин перешёл в московский клуб 27 декабря в результате обмена с «Нефтехимиком». В нижнекамский клуб отправился защитник Тимур Хайруллин. В текущем чемпионате у голкипера было проведено 19 матчей, коэффициент надёжности составил 2,77, а процент отражённых бросков — 91,9.

Ранее 29-летний Загидулин играл в составе магнитогорского «Металлурга» и «Куньлуня», он также однажды дебютировал в канадском «Калгари» в НХЛ.

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