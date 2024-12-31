Спортивный директор «Спартака» — о Перлини: ему пока тяжело, но сыграл на эмоциях

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал первый матч канадского новичка красно-белых Брендана Перлини, который в игре с «Витязем» (4:2) 29 декабря отметился результативной передачей.

«Вы же знали, что Брендан подписал контракт со «Спартаком» в начале декабря, но приехал только как раз перед дедлайном, и сегодня (интервью было взято 29 декабря. — Прим. «Чемпионата») была первая игра после окончания дозаявок, и можно сказать, что это тоже трансфер под дедлайн. Первая игра, первое очко. Конечно, тяжело ему после длительного перелёта, смены поясов, но на эмоциях он сыграл хорошо, команда выиграла, посмотрим, как он будет выглядеть дальше», — сказал Беляев в интервью пресс-службе клуба.

28-летний форвард был выбран под 12-м номером драфта НХЛ 2014 года, представлял сборную Канады на юниорском и молодёжном чемпионате мира и провёл пять сезонов в НХЛ, набрав 81 (50+31) очко в 262 матчах за «Аризону Койотс», «Чикаго Блэкхоукс», «Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Последние два сезона форвард выступал в АХЛ, набрав 36 (20+16) очков в 64 играх за «Чикаго Вулвз» и «Шарлотт Чекерс».