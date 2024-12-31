Форвард «Вашингтона» Макмайкл прокомментировал поражение команды в матче с «Детройтом»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19 2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp) 2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04 3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35 4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18 4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27
«Мы не были готовы с самого начала. Мы должны быть намного лучше», — приводит слова Макмайкла The Washington Post.
На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 50 очков. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Бостоном». Матч состоится 31 декабря, начало – 20:30 мск.
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