Форвард «Вашингтона» Макмайкл прокомментировал поражение команды в матче с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Мы не были готовы с самого начала. Мы должны быть намного лучше», — приводит слова Макмайкла The Washington Post.

На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 50 очков. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Бостоном». Матч состоится 31 декабря, начало – 20:30 мск.

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