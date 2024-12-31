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Сборная Латвии вышла в плей-офф МЧМ-2025, одержав победу в матче с Германией

Сборная Латвии вышла в плей-офф МЧМ-2025, одержав победу в матче с Германией
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Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Германии и Латвии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой латвийской национальной команды в овертайме со счётом 4:3.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
30 декабря 2024, понедельник. 23:30 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Латвия U20
1:0 Зайдль (Зумпф) – 00:19 (5x5)     2:0 Тропман (Шефер, Зумпф) – 28:40 (5x4)     2:1 Матейко (Османис, Мурниекс) – 29:12 (5x5)     2:2 Османис (Буланс, Мурниекс) – 46:55 (5x5)     2:3 Мурниекс – 57:16 (en)     3:3 Левандовский (Паноха, Брандль) – 57:36 (6x4)     3:4 Матейко – 63:23 (3x3)    

В составе победителей голами отметились Эрик Матейко (дубль), Бруно Османис и Оливер Мурниекс. За сборную Германии отличились Симон Зайдль, Эдвин Тропман и Давид Левандовский.

Таким образом, латвийцы с четырьмя очками в своём активе вышли в плей-офф турнира, а немецкая национальная команда отправилась в раунд за выживание, набрав всего один балл.

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