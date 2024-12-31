Сборная Латвии вышла в плей-офф МЧМ-2025, одержав победу в матче с Германией

Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Германии и Латвии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой латвийской национальной команды в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Эрик Матейко (дубль), Бруно Османис и Оливер Мурниекс. За сборную Германии отличились Симон Зайдль, Эдвин Тропман и Давид Левандовский.

Таким образом, латвийцы с четырьмя очками в своём активе вышли в плей-офф турнира, а немецкая национальная команда отправилась в раунд за выживание, набрав всего один балл.

Материалы по теме Казахстан отыгрался с 0:3, но упустил победу над Словакией в овертайме матча МЧМ-2025

Российские хоккеисты в Зале славы: