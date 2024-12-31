МЧМ по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица, 30 декабря 2024 года

30 декабря в столице Канады Оттаве прошли очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня. Всего в этот день состоялось две игры.

МЧМ-2025, результаты матчей 30 декабря

Словакия – Казахстан – 5:4

Германия – Латвия – 3:4 ОТ

Напомним, финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

геОтметим, что молодёжная национальная команда России пропускает мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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