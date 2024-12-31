НХЛ оштрафовала «Даллас» за тренировку во время рождественского перерыва

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что оштрафовала «Даллас Старз» на $ 100 тыс.

Сообщается, что в НХЛ наложили санкции на команду из-за тренировки, которая состоялась в выходной день (26 декабря). Данное решение ответственных людей в «Далласе» нарушило статью 16.5 (b) Коллективного договора между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ.

Статья 16.5 (b) коллективного соглашения НХЛПА гласит: «24 декабря, Рождество и 26 декабря являются выходными днями для всех целей, включая поездки, и ни один клуб не может запрашивать согласие игрока на тренировку в такие дни по любой причине».

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