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Куликов забил Шестёркину и прервал 19-матчевую безголевую серию в НХЛ

Куликов забил Шестёркину и прервал 19-матчевую безголевую серию в НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Луостаринен (Форслинг) – 03:04     2:0 Куликов (Балинскис, Самоскевич) – 05:21     2:1 Хитил (Берард) – 34:25     2:2 Линдгрен – 36:17     3:2 Боквист (Лунделль, Балинскис) – 36:55     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 45:19 (pp)     4:3 Боквист (Боквист) – 51:38     5:3 Барков – 59:22    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский защитник Дмитрий Куликов, который поразил ворота Игоря Шестёркина. Для него этот гол стал первым за 19 матчей. До этого Куликов забивал 16 ноября 2024 года.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Куликов принял участие 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи.

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