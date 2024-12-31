Пас Панарина и 21 сейв Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в игре с «Флоридой»

Сегодня, в ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:3.