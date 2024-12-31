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Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс» всех времён

Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс» всех времён
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Сегодня, в ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:3. Российский нападающий гостей Артемий Панарин отличился голевым пасом и вписал своё имя в историю франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Луостаринен (Форслинг) – 03:04     2:0 Самоскевич (Куликов, Балинскис) – 05:21     2:1 Хитил (Берард) – 34:25     2:2 Линдгрен – 36:17     3:2 Боквист (Лунделль, Балинскис) – 36:55     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 45:19 (pp)     4:3 Боквист (Боквист) – 51:38     5:3 Барков – 59:23    

Сегодняшнее набранное очко стало для Панарина 500-м в составе клуба. Он стал 14-м игроком в истории франшизы, который достиг этой отметки. Также Панарин быстрее всех игроков в клубной истории покорил эту планку. На набор 500 очков он затратил 384 матча — это быстрее, чем кто бы то ни был.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ в активе Панарина 16 голов и 23 ассиста в 34 матчах.

Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина

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