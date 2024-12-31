Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс» всех времён

Сегодня, в ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:3. Российский нападающий гостей Артемий Панарин отличился голевым пасом и вписал своё имя в историю франшизы.
Сегодняшнее набранное очко стало для Панарина 500-м в составе клуба. Он стал 14-м игроком в истории франшизы, который достиг этой отметки. Также Панарин быстрее всех игроков в клубной истории покорил эту планку. На набор 500 очков он затратил 384 матча — это быстрее, чем кто бы то ни был.
Напомним, в текущем сезоне НХЛ в активе Панарина 16 голов и 23 ассиста в 34 матчах.
Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина
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