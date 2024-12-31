НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 декабря
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Сегодня, 31 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Луостаринен (Форслинг) – 03:04 2:0 Самоскевич (Куликов, Балинскис) – 05:21 2:1 Хитил (Берард) – 34:25 2:2 Линдгрен – 36:17 3:2 Боквист (Лунделль, Балинскис) – 36:55 3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 45:19 (pp) 4:3 Боквист (Боквист) – 51:38 5:3 Барков – 59:23
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Демело (Бэррон, Стэнли) – 37:18 2:0 Виларди (Элерс, Коннор) – 53:44 (pp) 3:0 Виларди (Коннор, Элерс) – 54:46 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Келлер, Шмальц) – 08:41 (pp) 1:1 Гурд (Эванс, Шварц) – 18:06 2:1 Бураковски (Шварц, Ларссон) – 18:57 2:2 Керфут (Карконе, Коул) – 39:01 3:2 Шварц (Какко) – 47:22 4:2 Бенирс (Какко, Данн) – 51:09 5:2 Макканн (Бьёркстранд) – 58:12
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 51 очко после 39 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег джетс» с 55 очками после 38 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
Комментарии
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