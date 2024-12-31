НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 51 очко после 39 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег джетс» с 55 очками после 38 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.