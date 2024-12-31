Расписание матчей МЧМ по хоккею — 2025 на 31 декабря 2024 года
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31 декабря 2024 года и в ночь на 1 января 2025 года в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоится четыре игры.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
31 декабря 2024, вторник. 20:00 МСК
Казахстан U20
Не начался
Швейцария U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2025 . Группа A
31 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Латвия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2025 . Группа B
01 января 2025, среда. 01:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2025 . Группа A
01 января 2025, среда. 03:30 МСК
Канада U20
Не начался
США U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матчи группы А проходят на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B стала «Ти-Ди Плэйс Арена». Она вмещает 9862 зрителя.
Напомним, финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.
Отметим, что молодёжная сборная России пропускает мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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