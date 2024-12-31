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Главный тренер «Флориды» Морис высоко оценил игру Бобровского во встрече с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды» Морис высоко оценил игру Бобровского во встрече с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис высоко оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я считаю, что Бобровский был великолепен. Сергей совершил три или четыре невероятных сейва, которые перевернули многое. Нельзя упускать это из виду», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

Сегодня, в ночь с 30 на 31 декабря мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:3. «Флорида» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 3 января. «Рейнджерс» дома встретятся с «Бостон Брюинз» также 3 января.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Луостаринен (Форслинг) – 03:04     2:0 Самоскевич (Куликов, Балинскис) – 05:21     2:1 Хитил (Берард) – 34:25     2:2 Линдгрен (Фокс, Кэррик) – 36:17     3:2 Боквист (Лунделль, Балинскис) – 36:55     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 45:19 (pp)     4:3 Боквист (Боквист) – 51:38     5:3 Барков – 59:23    
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