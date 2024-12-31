Главный тренер «Флориды» Морис высоко оценил игру Бобровского во встрече с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис высоко оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я считаю, что Бобровский был великолепен. Сергей совершил три или четыре невероятных сейва, которые перевернули многое. Нельзя упускать это из виду», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

Сегодня, в ночь с 30 на 31 декабря мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:3. «Флорида» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 3 января. «Рейнджерс» дома встретятся с «Бостон Брюинз» также 3 января.