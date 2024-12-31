Рендулич: в СКА просто не хотели ставить меня в состав

Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич рассказал о своих чувствах во время того, как форвард был в запасе СКА.

— Большую часть сезона в СКА вы провели в запасе. Что чувствовали?

— Полная хрень. Никто мне ничего про это не говорил, они просто не хотели ставить меня в состав. Никто ничего не говорил и не объяснял причин этого. Теперь я счастлив быть здесь, могу снова играть в хоккей, — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, всего в КХЛ Рендулич провёл 176 матчей, в которых набрал 90 очков — забросил 43 шайбы и отдал 47 результативных передач.