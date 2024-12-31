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Рендулич: в СКА просто не хотели ставить меня в состав

Рендулич: в СКА просто не хотели ставить меня в состав
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Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич рассказал о своих чувствах во время того, как форвард был в запасе СКА.

— Большую часть сезона в СКА вы провели в запасе. Что чувствовали?
— Полная хрень. Никто мне ничего про это не говорил, они просто не хотели ставить меня в состав. Никто ничего не говорил и не объяснял причин этого. Теперь я счастлив быть здесь, могу снова играть в хоккей, — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, всего в КХЛ Рендулич провёл 176 матчей, в которых набрал 90 очков — забросил 43 шайбы и отдал 47 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»:
«Время в запасе СКА — полная хрень. Никто ничего не объяснял». Интервью с Рендуличем
Эксклюзив
«Время в запасе СКА — полная хрень. Никто ничего не объяснял». Интервью с Рендуличем
Комментарии
Новости. Хоккей
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