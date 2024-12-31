Сергей Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс»

Российский вратарь команды «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

По итогам игры НХЛ признала Бобровского, отразившего в это матче 33 броска, второй звездой матча. Звание первой звезды досталось нападающему «Флориды» Йесперу Боквисту, оформившему во встрече дубль. Третьей звездой стал защитник «Пантерз» Увис Балинскис, сделавший две результативные передачи.

Напомним, «Флорида» в 38 матчах набрала 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.