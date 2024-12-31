Хорватский новичок «Металлурга»: хороший клуб, здесь отличный коллектив

Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич прокомментировал свой переход в магнитогорский клуб.

— Были ли разговоры об обмене до перехода в «Металлург»?

— Да, месяц назад мне сообщили, что готовы к обмену, я был выведен из состава команды и тренировался отдельно. Занимался самостоятельно и готовился к трансферу. Потом СКА лишился нескольких игроков, вызвал меня в основу, я подумал: хорошо, я наконец-то сыграю. Однако они всё равно меня обменяли.

— Первые мысли после обмена в «Металлург»? Вы пополнили состав действующего чемпиона.

— Никогда не знаешь, что случится, я был рад отправиться в хороший клуб. Здесь отличный коллектив, в который я теперь должен влиться, — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.