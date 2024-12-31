Рендулич рассказал, какой видит свою роль в «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич ответил на вопрос, какой видит свою роль в магнитогорском клубе.

— Как вы видите своё место в новой команде?

— Сегодня (в матче с «Автомобилистом». — Прим. «Чемпионата») мне удалось сыграть в большинстве. Надеюсь, продолжу получать возможности в спецбригаде, я знаю, что могу дать команде в таком случае. Рассчитываю, что сумею продолжить в таком же темпе.

— Вы один из немногих праворуких форвардов в команде. Как это скажется на игре?

— Хват здесь не будет иметь значения. Мы должны играть по системе и добывать победы, — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.