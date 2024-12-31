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Бывший игрок СКА: ЦСКА — один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина, их игра впечатляет

Бывший игрок СКА: ЦСКА — один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина, их игра впечатляет
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Экс-игрок СКА Максим Рыбин высоко оценил уровень ЦСКА под руководством Ильи Воробьёва в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я думаю, что ребята приняли ту тактику, то видение игры, которое прививает Воробьёв. Полагаю, быстро это сделать не получалось — всё-таки летом были короткие сборы, а затем сразу стартуют турниры. Пока были притирания, пока новые игроки влились. Считаю, что у армейцев складывается пазл потихонечку, и это выливается в такой впечатляющий результат — 11 побед [подряд]. Получается, что команда не проигрывает уже больше месяца.

ЦСКА — однозначно одна из команд-фаворитов Кубка Гагарина. Сейчас в принципе немало клубов, которые, как мне кажется, всерьёз смогут побороться за трофей, но красно-синие в этом списке точно есть. Их игра впечатляет», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

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