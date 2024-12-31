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Финляндия — Латвия, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

Финляндия — Латвия, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию
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31 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные игры 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. Во втором матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Финляндии и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 22:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
31 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Латвия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Сборная Финляндии занимает третье место в турнирной таблице группы А. Национальная команда Латвии располагается на четвёртом месте группы А. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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