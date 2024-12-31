«Я счастлив. Нигде, кроме Омска, не хотел бы оказаться». Фьоре – об обмене в «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре рассказал о переходе в омский клуб из «Адмирала».

— Насколько удалось сразу понять требования Ги Буше?

— Думаю, что в целом достаточно неплохо справился. Если не учитывать этот момент в концовке, когда я должен был блокировать бросок. Но в целом были и силовые, и прессинг впереди, я старался.

— В какой роли вас видят в «Авангарде»?

— Я готов помогать команде в любой роли. Понятно, хочется забивать голы, но если нет, то буду отрабатывать в обороне и помогать другими способами.

— Как произошёл обмен из «Адмирала», какие были эмоции?

— Я общался с генменеджером, и когда такая ситуация происходит, то ты не можешь в неё поверить до самого факта подписания. Я невероятно счастлив, мне нигде кроме Омска, пожалуй, не хотелось бы оказаться. Потому что здесь всё на высшем уровне: условия, тренерский штаб, арена. И, конечно же, потрясающие болельщики, — сказал Фьоре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.