Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я счастлив. Нигде, кроме Омска, не хотел бы оказаться». Фьоре – об обмене в «Авангард»

«Я счастлив. Нигде, кроме Омска, не хотел бы оказаться». Фьоре – об обмене в «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре рассказал о переходе в омский клуб из «Адмирала».

— Насколько удалось сразу понять требования Ги Буше?
— Думаю, что в целом достаточно неплохо справился. Если не учитывать этот момент в концовке, когда я должен был блокировать бросок. Но в целом были и силовые, и прессинг впереди, я старался.

— В какой роли вас видят в «Авангарде»?
— Я готов помогать команде в любой роли. Понятно, хочется забивать голы, но если нет, то буду отрабатывать в обороне и помогать другими способами.

— Как произошёл обмен из «Адмирала», какие были эмоции?
— Я общался с генменеджером, и когда такая ситуация происходит, то ты не можешь в неё поверить до самого факта подписания. Я невероятно счастлив, мне нигде кроме Омска, пожалуй, не хотелось бы оказаться. Потому что здесь всё на высшем уровне: условия, тренерский штаб, арена. И, конечно же, потрясающие болельщики, — сказал Фьоре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
«Даже рад, что именно так всё вышло». Первое интервью с Окуловым после обмена в «Авангард»
Эксклюзив
«Даже рад, что именно так всё вышло». Первое интервью с Окуловым после обмена в «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android