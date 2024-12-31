Швеция — Чехия, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

В ночь на 1 января 2025 года в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В третьем матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Швеции и Чехии. Игра пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 1:00 мск.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, а также американский канал NHL Network.

Сборная Швеции занимает второе место в турнирной таблице группы В. Национальная команда Чехии располагается на первом месте группы В. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.