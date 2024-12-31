Канада — США, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

В ночь на 1 января 2025 года в столице Канады Оттаве пройдут очередные встречи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В четвёртом матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Канады и США. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, а также американский канал NHL Network.

Сборная Канады занимает второе место в турнирной таблице группы А. Национальная команда США располагается на первом месте группы А. Отметим, что обе сборные попали в плей-офф МЧМ-2025.