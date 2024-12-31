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Олимпийский чемпион высказался о возможности Овечкина забить 1000 голов в НХЛ

Олимпийский чемпион высказался о возможности Овечкина забить 1000 голов в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забить 1000 голов в НХЛ.

— Как вы думаете, сможет ли Овечкин забить 1000 голов в НХЛ?
— Он будет стремиться. Он бомбардир! Он всё время будет стремиться к этому, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, всего за карьеру в Национальной хоккейной лиги на счету 39-летнего Александра Овечкина 1446 матчей, в которых он забил 870 голов и сделал 707 результативных передач. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки — 24 шайбы.

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