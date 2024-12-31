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Олимпийский чемпион назвал двух россиян из КХЛ, кого считает лучшими игроками года

Олимпийский чемпион назвал двух россиян из КХЛ, кого считает лучшими игроками года
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает нападающих Никиту Гусева и Вадима Шипачёва из московского и минского «Динамо» соответственно лучшими в КХЛ в 2024 году.

— Кто из россиян в КХЛ для вас стал лучшими игроками 2024 года?
— Перспективных ребят из молодёжи, кто мне нравится, я вам назвал. Многие нравятся. У кого-то провалы случаются, но имена все известные. Гусев. Шипачёв. Ничего нового вам не открыл! Всё на глазах, всё — в результатах, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Вадим Шипачёв стал рекордсменом по голевым передачам в истории отечественного хоккея.

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