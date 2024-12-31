«Или восхищаются, или дерьмом поливают». Кожевников раскритиковал журналистику в России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал журналистику в России.

— Очень приятно, что Женя Кузнецов вернулся в КХЛ. Сколько внёс для вас, журналистов, всяких интриг. Хотя бы есть о чём писать! Хоть плохое, но для вас это счастье. Мусолить так великого человека… Но что сделаешь, так у нас заведено. Либо в грязь сразу, либо наверх. Такая у нас журналистика. Не очень хорошая. К моему огромному сожалению.

— Некоторые журналисты стараются объективно оценивать игру.

— Кто-то старается, но всё равно малое число людей. У нас просто так заведено, не то что в хоккее, а вообще везде — или восхищаются, или сразу дерьмом поливают. У нас проявляется что-то не очень хорошее… В каждом поводе можно и хорошее, и плохое найти…

Отдельно хотелось бы всех поздравить с Новым годом, с праздником! Всем удачи, везения и радости побольше в жизни! — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.