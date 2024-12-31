«Вообще уникальный спортсмен!» Фетисов назвал лучшего хоккеиста 2024 года

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского лучшим хоккеистом 2024 года.

— Кто для вас стал лучшим хоккеистом 2024 года?

— Все россияне молодцы, собирают стадионы в Северной Америке. Но лучшим спортсменом года признан Сергей Бобровский. Я с ним общался этим летом. Вообще уникальный спортсмен! Большой патриот страны. То, что он вышел на парад в честь победителей Кубка Стэнли, обернувшись в триколор, — это о многом говорит на самом деле.

Ребята играют без флага и гимна, потому что в НХЛ это не предусмотрено, но они ценят и любят свою страну и понимают ситуацию. Никто не просил Сергея выйти на церемонию по случаю завоевания Кубка Стэнли с флагом — а он это сделал. Это о многом говорит и насчёт нейтрального флага и гимна. Бобровский для меня стал более знаковым и значимым игроком. Я буду его фанатом до конца! Сколько бы он ни играл и что бы у него в жизни ни происходило. Такие вещи, по крайней мере для меня, значат больше всего. Так что да, Сергей Бобровский — лучший спортсмен года и лучший хоккеист НХЛ в этом году, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.