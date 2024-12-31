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Фетисов — о допуске России на ОИ-2026: я не гадалка. Здесь есть у кого спрашивать

Фетисов — о допуске России на ОИ-2026: я не гадалка. Здесь есть у кого спрашивать
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы на то, что в 2025 году национальные команды России будут допущены до международных соревнований.

— На ваш взгляд, есть ли у нас шансы попасть на Олимпиаду в 2026 году?
— Шансы? Звоните министру и президенту Олимпийского комитета, пусть он расскажет, есть ли у нас шансы или нет. Я же не гадалка. Гадать над таким вопросом не буду. Здесь есть у кого спрашивать, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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